تعرف على مواعيد عرض مسلسل "كله بالحب" للفنانة زينة على قناة 'النهار'

تبدأ قناة "النهار" الليلة في عرض أولى حلقات مسلسل "كله بالحب " الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.



ويُذاع مسلسل "كله بالحب " على قناة النهار في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة 2:30 و8:00 صباحا.



تدور أحداث المسلسل حول زوجة تدخل في مشاكل وأزمات عديدة مع زوجها تصل إلى طلبها الطلاق، إلا أنه يرفض ذلك، ما يؤدي لاشتعال الصراع بينهما على مدار الأحداث.



مسلسل "كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني،وريم البارودي و وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.