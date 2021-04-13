Advertisements

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "كله بالحب" للفنانة زينة على قناة 'النهار'

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تبدأ قناة "النهار" الليلة في عرض أولى حلقات مسلسل "كله بالحب " الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.

ويُذاع مسلسل "كله بالحب " على قناة النهار في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة 2:30 و8:00 صباحا.

تدور أحداث المسلسل حول زوجة تدخل في مشاكل وأزمات عديدة مع زوجها تصل إلى طلبها الطلاق، إلا أنه يرفض ذلك، ما يؤدي لاشتعال الصراع بينهما على مدار الأحداث.

مسلسل "كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني،وريم البارودي و وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

أخبار تهمك

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ ساعتين

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة النصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ 36 دقيقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير ونصيحة للمتعافين من كورونا لصيام رمضان.. 6 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 18 ساعة

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

12:01 م

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة