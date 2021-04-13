الأوقاف: غلق مسجد الطاروطي ومنعه إمامه من أي عمل دعوي

قررت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وعضوية كلٍّ من الشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة لشئون الرقابة والتفتيش، ونوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وأيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة غلق مسجد الطاروطي ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من أي عمل دعوي أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد حال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.





ونبهت وزارة الأوقاف على المديريات مشددًا عدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة، مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته، لاتخاذ ما تراه لازمًا حيال المخالفة، وتكليف مديرية أوقاف الشرقية بغلق المسجد بأقفال من المديرية والاحتفاظ بمفاتيح المسجد بالمديرية اليوم الثلاثاء 13 4 2021م.



جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش وشهرته عبد الفتاح الطاروطي، حيث قام بإمامة المصلين بمسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفًا بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن

