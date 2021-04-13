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خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية إعلان تامر عاشور لصالح إحدى المستشفيات الخيرية

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يضع المطرب تامر عاشور، صوته على إعلان لصالح إحدى المستشفيات بالأسكندرية و المتخصصه لعلاج مرض السرطان.

أغنية الإعلان من كلمات الشاعرة نور عبدالله، ومن ألحان مصطفى العسال، والمقرر بدء عرض الإعلان خلال الساعات المقبلة عبر القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم.

في سياق آخر يشارك  عاشور، أيضا في شهر رمضان  بتتر مسلسل "ولاد ناس" وهو من كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور.

مسلسل "ولاد ناس" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.

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