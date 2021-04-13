عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

تأكد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الساعات القليلة الماضية.





وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا كوفيد -١٩.





وكان الشناوي قد تغيب عن مران الأهلي أمس الاثنين بعدما شعر بأعراض كورونا خيث أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية.





ويخضع الشناوي للعزل الصحي وفقا لبرتوكول وزارة الصحة للتعافي من الإصابة بفيروس كورونا.





ويستعد الأهلي لمواجهة النصر غدًا الأربعاء ضمن مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.



