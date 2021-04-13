"الأجانب" يستحوذون علي 40% من تعاملات البورصة .. ويحققون مبيعات بـ 790.6 مليون جنيه





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم بشكل حاد مضغوطة بمبيعات مكثفة من قبل المتعاملين المصريين ، حيث سجلت مبيعاتهم اليوم حوالي 866 مليون جنيه .





أما عن الأجانب والعرب فقد سجلت مشترياتهم بالبورصة المصرية حوالي 790.6 مليون جنيه و75.4 مليون جنيه علي التوالي.





وعلي صعيد نسب الإستحواذ ، فقثد إستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة59.1% وهي نسبة قليلة بعكس ماكانت سابقاً ، بعكس الأجانب والتي إستحوذت تعاملاتهم علي نسبة 40.1% والعرب علي نسبة 0.76%.





وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 93.7% أما الباقي فكان من نصيب الأفراد بنسبة إستحواذ6.2%.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 10305.8 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة كبيرة وبضغوط بيعية مكثفة علي أسهمه وصلت الي 2.4% ليغلق عند مستوى 1922.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند ستوى 2854 نقطة.















