Advertisements

"الأجانب" يستحوذون علي 40% من تعاملات البورصة .. ويحققون مبيعات بـ 790.6 مليون جنيه

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:55 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم بشكل حاد مضغوطة بمبيعات مكثفة من قبل المتعاملين المصريين  ، حيث سجلت مبيعاتهم اليوم حوالي 866 مليون جنيه .

 أما عن الأجانب والعرب فقد سجلت مشترياتهم بالبورصة المصرية حوالي 790.6 مليون جنيه و75.4 مليون جنيه علي التوالي.

وعلي صعيد نسب الإستحواذ ، فقثد إستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة59.1% وهي نسبة قليلة بعكس ماكانت سابقاً ، بعكس الأجانب والتي إستحوذت تعاملاتهم علي نسبة 40.1% والعرب علي نسبة 0.76%.

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 93.7% أما الباقي فكان من نصيب الأفراد بنسبة إستحواذ6.2%.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 10305.8 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة كبيرة وبضغوط بيعية مكثفة علي أسهمه وصلت الي 2.4% ليغلق عند مستوى 1922.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند ستوى 2854 نقطة.




أخبار تهمك

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ 38 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة النصر

منذ ساعة و نصف

تحذير ونصيحة للمتعافين من كورونا لصيام رمضان.. 6 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

12:01 م

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة