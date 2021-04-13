كنت سموه كله بالـ زينه.. مصطفى درويش يعلن عن أسباب انسحابه من مسلسل 'كله بالحب'

أعلن الفنان مصطفى درويش عن انسحابه من مسلسل "كله بالحب" ، الذي يعرض خلال الشهر الجاري على قناة النهار ، وذلك بسبب تكرار الفنانة زينة أربع مرات علي التتر ولإخلال الشركة المنتجة بشروط التعاقد.



وكتب مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك وكتب :" هو في شركه تحط اسم ممثله ونجمه عمل ٤ مرات علي التيتر وتفشخ باقي نجوم العمل.



وتابع قوله ماكنتوش سمتوه كله بالحب كنت سموه كله بال زينه..غلطه ندمان عليها فعلا وانا بعرف اخد حقي كويس وبطريقتي.



تدور أحداث المسلسل حول زوجة تدخل في مشاكل وأزمات عديدة مع زوجها تصل إلى طلبها الطلاق، إلا أنه يرفض ذلك، ما يؤدي لاشتعال الصراع بينهما على مدار الأحداث.



مسلسل "كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني،وريم البارودي و وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.



ويُذاع مسلسل "كله بالحب " على قناة النهار في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة 2:30 و8:00 صباحا.