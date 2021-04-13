الأهلي يستعد لمواجهة النصر وسط غيابات بالجملة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمواجهة النصر القاهري، بمسابقة كأس مصر.





ويلتقي الفريقين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ الأربعاء، بدور الـ32 من المسابقة، بعد رفض الاتحاد المصري نقلها إلى القاهرة.





ويرغب المارد الأحمر، في المنافسة على اللقب والحفاظ عليه للعام الثاني على التوالي، بعد التتويج به بالموسم الماضي على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد.





وتقرر أن يغيب كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي أثبتت المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا، وياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، ومحمد هاني بعدما أصيب بشد في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.





كما يغيب النيجيري جونيور أجايي بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة سيمبا التنزاني، والتونسي علي معلول بعدما تجددت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بكسر في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، ومحمود وحيد الذي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.