Advertisements

الأهلي يستعد لمواجهة النصر وسط غيابات بالجملة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمواجهة النصر القاهري، بمسابقة كأس مصر.

ويلتقي الفريقين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ الأربعاء، بدور الـ32 من المسابقة، بعد رفض الاتحاد المصري نقلها إلى القاهرة.

ويرغب المارد الأحمر، في المنافسة على اللقب والحفاظ عليه للعام الثاني على التوالي، بعد التتويج به بالموسم الماضي على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقرر أن يغيب كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي أثبتت المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا، وياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، ومحمد هاني بعدما أصيب بشد في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

كما يغيب النيجيري جونيور أجايي بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة سيمبا التنزاني، والتونسي علي معلول بعدما تجددت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بكسر في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، ومحمود وحيد الذي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير ونصيحة للمتعافين من كورونا لصيام رمضان.. 6 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على بديل محمد هاني

منذ نصف ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ 38 دقيقة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة النصر

منذ ساعة و نصف

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

12:01 م

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة