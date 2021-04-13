رئيس مجلس النواب اليمني يشيد بمواقف البرلمان العربي الجادة لدعم القضية اليمنية

أكد الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، على الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي في دعم ومساندة الشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيرن، مشيداً بمواقف البرلمان العربي الجادة والداعمة للقضية اليمنية .

وثمن "البركاني"، خلال لقائه أعضاء الشعبة البرلمانية اليمنية في البرلمان العربي، الجهود المبذولة من جانب البرلمان العربي في دعم القضايا العربية ومساندة الشعوب العربية وتلبية آمالهم وطموحاتهم فضلاً عن تعزيز العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن البرلمان العربي شهد مؤخراً طفرة ملحوظة في نشاطاته في ظل قيادة العسومي.

وأثنى "البركاني"، على موضوع الجلسة الرابعة للبرلمان العربي والذي خُصص للرد على الهجمات الممنهجة التي تستهدف بعض الدول العربية بإصدار تقارير وبيانات مسيسة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، معتبرها خطوة جادة ووقفة حاسمة لردع هذه الحملات الممنهجة عن أهدافها الخبيثة.