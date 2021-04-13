موسيماني يستقر على بديل محمد هاني

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل محمد هاني ظهير أيمن الفريق، في لقاء القمة المقبلة.





وقرر موسيماني استمرار الدفع بخدمات أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب هاني الذي يعاني من إصابة.





ويغيب هاني عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى أسبوعين للراحة.





ويأتي قرار المدير الفني، في منح الفرصة إلى بيكهام في الظهور بمباراة القمة، بعدما ظهر بمستوى مميز جدًا في مباراة سيمبا التنزاني، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء يوم 18 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.



