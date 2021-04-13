التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات يوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر رمضان، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.43% و0.68% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.16% و0.39% على الترتيب ،

وتراجعت وتيرة التداولات اليوم مع تقلص عدد ساعات التداول مع حلول الشهر الفضيل، حيث انخفضت السيولة 39.9% لتصل إلى 37.92 مليون دينار مقابل 63.10 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت الكميات 42.3% إلى 225.03 مليون سهم مقابل 390.11 مليون سهم بجلسة الاثنين.