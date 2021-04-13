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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:05 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات يوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر رمضان، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.43% و0.68% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.16% و0.39% على الترتيب ، وتراجعت وتيرة التداولات اليوم مع تقلص عدد ساعات التداول مع حلول الشهر الفضيل، حيث انخفضت السيولة 39.9% لتصل إلى 37.92 مليون دينار مقابل 63.10 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت الكميات 42.3% إلى 225.03 مليون سهم مقابل 390.11 مليون سهم بجلسة الاثنين.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنمو نسبته 1.65%، بينما تراجع 8 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بانخفاض قدره 0.99%.
وجاء سهم "المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10.83%، فيما تصدر سهم "أم القيوين" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.93%.
وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة 7.61 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 1.79%، بينما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 32.74 مليون سهم مُرتفعاً بواقع 2.78%
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