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الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في أسابيع

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
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ارتفع الدولار عن قاع قرابة ثلاثة أسابيع مقابل العملات المنافسة الرئيسية اليوم، مدعوما بارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وفقا لـ"رويترز".

كان الدولار قد عاود التراجع شأنه شأن عائدات السندات الأمريكية هذا الشهر بعد ارتفاع إلى قمة عدة أشهر بدعم توقعات بأن التحفيز المالي الضخم إلى جانب استمرار التيسير النقدي سيحفزان نموا اقتصاديا أسرع في الولايات المتحدة يرفعان التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 92.281 في جلسة التعاملات الآسيوية، ليبتعد عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الخميس عند 91.995، والذي كان الأدنى منذ 23 مارس. وكان قد صعد إلى قمة نحو خمسة أشهر عند 93.439 في آخر أيام مارس.

صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو نقطتي أساس إلى 1.6926 في المائة اليوم، لكنها لا تزال متداولة عند ما يقل كثيرا عن مستوى 1.7760 في المائة الذي بلغته في 30 مارس، والذي كان الأعلى في أكثر من عام.

ومقابل اليورو، ارتفع الدولار 0.2 في المائة اليوم إلى مستوى 1.18890 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.3 في المائة إلى 109.73 ين بعد التراجع إلى ما دون مستوى 109 في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 25 مارس.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.75990 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.37305 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلا إلى 60 ألفا و369.01 دولار، لتكون أكثر قربا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 61 ألفا و781.83 دولار التي بلغتها قبل شهر.

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