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"تسويق القطن بنظام التعاقد" في ندوة تثقيفية بـ"زراعة بني سويف"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، ندوة تثقيفية عن تسويق محصول القطن موسم 2021 عن طريق التعاقد، وتشجيع المزارعين علي التسويق عن طريق الجمعيات التعاونيه الزراعية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمر حسن علي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس مصطفي راشد مديرعام الشؤن الزراعية والدكتورمحمد عبد الحكيم مدير معهد بحوث القطن سابقًا والمهندسة صفاء عبد الحاكم مدير عام منطقة ارشاد شمال الصعيد والمهندس اسامة سعيد عبد القوي مدير عام التعاون الزراعي ببني سويف.

في كلمته قال المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إن الصنف المنزرع جيزة ٩٥ وتناول مستفضيا مميزاته فيما أكد المهندس مصطفي راشد مدير عام الشئون الزراعية علي ضرورة تجنب السلبيات في الموسم القادم فيما قال المهندس عصام الدين محمد فهمي مدير عام الارشاد الزراعي ان الموسم الماضي كان للحملات الإرشادية التي قام بها مهندسين الارشاد مشيرا علي دورهم في تحقيق اعلي إنتاجية.

وفي إطار حملات النهوض بالمحاصيل التي تقوم بها الادارة المركزية للارشاد الزراعي عقد مديرية الزراعة، ندوة عن النهوض بمحصول فول الصويا حيث اشار وكيل وزارة الزراعة ببني سويف أن حملات النهوض بالمحاصيل كان لها اثر كبير في زيادة الإنتاجية وجودة الانتاج.

وقال المهندس مصطفي راشد مدير عام الشئون الزراعية ان محصول فول الصويا من المحاصيل التي لها اهمية اقتصادية حيث انه يحتوي علي قيمة غذائية عالية ويدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية وان من اهم اهداف الارشاد الزراعي هو نقل التوصيات الفنية التي تصدرها البحوث الزراعية الي المزارعين للحصول علي محصول تصديرير.

وقامت الدكتورة رحاب عبد الرحمن خلال الندوة بشرح العمليات الزراعية التي تم علي محصول فول الصويا بدءا من تجهيز الارض للزراعة حتى الحصاد، كما تناول الدكتور محمد مراد، في محاضرته بالندوة، اهمية التكثيف الزراعي والمحاصيل التي يتم تحميلها علي فول الصويا.

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