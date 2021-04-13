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علي جمعة يكشف سبب اختيار أهل البيت لمصر عند تعرضهم للمحن (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مصر محروسة بأهلها وبجيشها وبكم الأولياء والأتقياء والعلماء من لدن الصحابة وآل البيت الكرام وحتى يومنا هذا، منوهًا بأن مصر وكأنها سُرة العالم، فهي بلد ذكرت في القرآن الكريم صراحة 5 مرات، وذكرها بالإشارة والضمير وفي السياق نحو 80 مرة، وهي لها خاصية في الكرة الأرضية فهي مهد الحضارات وعلمت الإنسانية.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن مصر أرض الصالحين بامتياز، منوهًا بأن المصريون يحبوا أهل البيت الكرام، وسوف يتحدث خلال هذا البرنامج عن أهل البيت والصحابة، موضحًا أن هناك اكثر من 5 آلاف صحابي استشهدوا في فتوحات المسلمين أغلبهم لا نعرف أسماءهم، كما أن مصر بها مجموعة من الأولياء العظام الذين نشروا التقوى وبرنامج الذكر والفكر مثل المرسي أبو العباس، وأبو الحسن الشاذلي وإبراهيم الدسوقي وعبد الوهاب الشعراني.

وتابع، أن مصر بها طائفة كانت ولا زالت محط انظار العالم وهم العلماء مثل ابن حجر الهيكمي والشمس الرملي ركنا مذهب الشافعية، والإمام الشافعي الذي دفن في مصر، موضحًا أن آل البيت اختاروا مصر للمجيء إليها في ظروف صعبة ومحن شديدة تعرضوا لها بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- خلال القرن الأول للهجرة النبوية؛ لأنها كما وصف سيدنا نوح عليه السلام- غوث العباد ودرة البلاد، وعندما تدخلها تشعر بالأمن والأمان كما قال الله سبحانه وتعالى عنها: " ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

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