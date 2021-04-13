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الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوى لها

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق اليوم، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2 في المائة بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في مارس وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.

تواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت ذورة 14 شهرا بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعاف اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.

وينصب الاهتمام اليوم على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ويُتوقع أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 في المائة في مارس عقب زيادة 0.4 في المائة في الشهر السابق.

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