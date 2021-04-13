سفرة أول يوم رمضان.. دجاج محشي وشوربة بطاطس وسلطة خضراء وقطايف بالجوز

سفرة أول يوم رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة أول يوم رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد دجاج محشي وشوربة بطاطس وسلطة خضراء وقطايف بالجوز في اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل بهذه الطريقة.





سلطة الجرجير بالجوز والرمان:

4 أكواب جرجير مفروم خشن

كوب حب رمان

حبة متوسطة بصل أحمر مقطعة جوانح رقيقة

نصف كوب جوز مفروم خشن

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

قطع جوز كاملة

في وعاء صغير ضعي عصير الليمون والملح وزيت الزيتون واخلطيهم جيداً.

في طبق التقديم ضعي الجرجير، الرمان الجوز والبصل.

وزعي الصلصة على المكونات جيداً.

ثم زينيها بحبات الجوز.





شوربة البطاطس بالجبن:

4 حبات بطاطس

2 كوب حليب

2 حبة بصل مفروم ناعم

3 كوب مرق الدجاج

ملعقة صغيرة هيل ناعم

ربع كوب زبدة يمكنك استبداله بالزيت النباتي

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ربع كوب جبنة شيدر مبروشة

ملعقة عصير ليمون

تقشر البطاطا وتقطع إلى مكعبات صغيرة.

ضعي الماء على النار وأضيفي البطاطس والبصل واتركيها تغلي حتى تنضج

اهرسي البطاطس والبصل ثم اضيفيهم الى مرق الدجاج.

قومي بتحمير الدقيق بالزبدة قليلاً حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم أضيفي إليه الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر.

عند الحصول على صوص متماسك قومي بإضافته إلى البطاطا المهروسة والمرق وضعيهم على النار من جديد.

حركي المكونات على نار متوسطة حتى تغلي، ثم أضيفي الملح والهيل وحركي.

اتركي حساء البطاطس يغلي على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

أضيفي الجبن المبروش والبقدونس وعصير الليمون وقدميه ساخناً مع الخبز المحمص.





الدجاج المحشي بالأرز واللحم

دجاجة كاملة مع الجلد منظفة جيداً

250 غرام لحمة مفرومة ناعمة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

كوب طماطم مهروسة

كوب أرز بسمتي مطبوخ

حبة بصل مفرومة ناعمة

نصف كوب زبيب

نصف كوب لوز مقطع

فص ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود

ضعي الزيت في مقلاة على النار وأضيفي إليها البصل قلبيه قليلاً، ثم أضيفي اللحمة المفرومة.

اتركي اللحمة لتصبح بنية اللون ثم أضيفي نصف مقدار الملح والفلفل والبهارات وقلبيها جيدا.

اسكبي فوقهم الأرز المسلوق والزبيب واللوز وقلبي المكونات جيداً ثم غطيها

ضعي الدجاجة في صينية الفرن وادهنيها بالزيت.

احشي الدجاجة بالأرز الذي قمت بتحضيره مع اللحمة المفرومة.

ووزعي عليها الثوم المهروس والطماطم المهروسة والبهارات المتبقية.

أدخليها إلى الفرن لمدة ساعة ونصف الساعة حتى تنضج تماماً.

ثم قدمي الطبق ساخناً وتمتعي أنت وعائلتك بمذاقه الشهي.





القطايف بالجوز

يمكنك شراء القطايف

وعند تحضير الحشوة احضري كوب سمنة أو زبدة

كوبان جوز بلدي

نصف كوب سكر

ملعقتان ماء الزهر

5 أكواب سكر

كوب ونصف من الماء

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

اضيفي السكر إلى الجوز المفروم ناعماً ويحرك جيداً ثم اضيفي ماء الزهر وحركي أيضاً.

احشي القطائف بملعقة طعام صغيرة من الحشوة وقومي بطيها وضغط أطرافها جيداً لإغلاقها.

تقلى الأقراص بالزيت حتى تصبح ذهبية اللون ثم تغمس بالقطر الساخن.