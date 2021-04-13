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مواعيد عرض مسلسل 'ضد الكسر ' لـ نيللي كريم علي قناة 'cbc'

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تبدأ قناة cbc اليوم في عرض أولى حلقات مسلسل 'ضد الكسر' ، التي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم.

ويعرض المسلسل يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 10:15 مساءً ، والإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساءً.

وتجسد  نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال وتدعى "سلمى"، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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