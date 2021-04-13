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14 يونيو النطق بالحكم على متهم في "أحداث عنف المطرية"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حجزت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اعادة اجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المطرية".. لجلسة 14يونيو المقبل للنطق بالحكم

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.


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