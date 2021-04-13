10 انتصارات مُدوية لا تُنسى للكرة المصرية في شهر رمضان (تقرير)

لحظات سعيدة وانتصارات مدوية شهدتها الكرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك على مدار السنوات الماضية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات الكروية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في أول أيام شهر رمضان المبارك أبرز الانتصارات في تاريخ الكرة المصرية:-





- مصر VS جنوب إفريقيا 1996:

حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره منتخب جنوب إفريقيا في مرحلة المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 1996، وجاء هدف فوز الفراعنة عن طريق أحمد الكأس نجم الزمالك السابق ليصعد بالمنتخب لدور الثمانية بالبطولة.





- مصر VS رواندا 2009: قاد أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق منتخب مصر للفوز علي نظيره الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما فى تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010، في المباراة التي جمعتهما بتاريخ 5 سبتمبر 2009.



- مصر VS الكونغو 2010: في سابع أيام شهر رمضان المبارك عام 2010 تغلب منتخب مصر على نظيره الكونغولي بهدف دون رد سجله محمد أبوتريكة في تصفيات كأس العالم، وصعد بالفراعنة للدور الثاني من التصفيات، ولكن فشل المنتخب في التأهل للمونديال في هذا العام.



- المنتخب الأولمبي VS بلاروسيا 2012:

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا مدويًا على حساب منتخب بلاروسيا بنتيجة 3-1 في أولمبياد لندن 2012 سجل الأهداف (محمد أبوتريكة ومحمد صلاح ومروان محسن) ليتأهل الفراعنة إلي دور الثمانية بالبطولة.





- منتخب الشباب VS بنما 2011:

في الثاني من أغسطس عام 2011 الموافق 2 رمضان عام 1432 هجرية تغلب منتخب الشباب بقيادة ضياء السيد على منتخب بنما في الجولة الثانية لكأس العالم للشباب التي أقيمت بـ"كولومبيا" بهدف دون رد سجله أحمد حجازي نجم اتحاد جدة الحالي.





- منتخب الشباب VS النمسا 2011:

تغلب منتخب مصر للشباب على منتخب النمسا بنتيجة 4 -0 في المباراة التي جمعتهما خلال شهر رمضان المبارك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2011 بـ"كولومبيا"، وسجل الأهداف( محمد غازي - محمد إبراهيم "هاتريك") ليتأهل المنتخب لدور الـ16 بالبطولة.





- الزمالك VS مازيمبي 2002: قاد حسام حسن فريق الزمالك للتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، بعدما سجل هدفين وقاد فريقه للفوز على مازيمبي 2-0 في إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1 وصعد الأبيض للنهائي وتوج باللقب على حساب الرجاء المغربي.

