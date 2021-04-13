



تعرف على مواعيد عرض جميع مسلسلات رمضان 2021 على قنوات الحياة و Cbc و Dmc و ON





بدأ الماراثون الرمضاني هذا العام 2021 بالكثير من الأعمال الدرامية التي ينتظرها المشاهدون وعشاق الدراما، ويشهد إنتاج عدد كبير من المسلسلات التي ترعاها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ وضعت خريطة متنوعة ومختلفة ما بين الوطني والتاريخي والصعيدي والأكشن والكوميديا، لتواصل المتحدة عملية تطوير السوق الدرامى والإعلامي بأعمال هادفة وبمحتوى له قيمة فنية كبيرة.





ومن خلال هذا التقرير نكشف مواعيد عرض جميع المسلسلات على قنوات المتحدة، كما سيتم عرض نفس المسلسلات بعد انتهاء عرضها على منصة watch it.





مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

- يعرض مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للنجم يحيى الفخراني على قناة "ON" في تمام الساعة 6:30 مساء والإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا، فيما يعرض على قناة Dmc 9:00 مساء والإعادة 5:30 صباحا – 1:00 مساء.





- يعرض مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة على قناة ON الساعة 7:45 مساء والإعادة: 4:30 صباحا - 2:00 ظهرًا.





- يعرض مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى على قناة ON، في تمام الساعة 9:00 مساء والإعادة: 2:00 صباحا – 3:30 ظهرا.





- يعرض مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج على قناة ON الساعة 10:15 مساء والإعادة: 8:30 صباحا، ويعرض على قناة Cbc الساعة 6:30 مساء والإعادة: 7:00 صباحا - 10:30 صباحا، ويعرض على قناة Dmc الساعة 12:30 صباحا والإعادة 6:30 صباحا، ويعرض على قناة الحياة الساعة 9:00 مساء والإعادة 6:30 صباحا – 10:00 صباحا.





- يعرض مسلسل "بين السما والأرض"، للنجمين هانى سلامة ودرة على قناة ON الساعة 11:30 مساء والإعادة: 6:00 صباحا - 11:15 صباحا.





- يعرض مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا على قناة Cbc الساعة 7:45 مساء والإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا





- يعرض مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز على قناة Cbc الساعة 9:00 مساء والإعادة: 2:15 صباحا - 5:00 مساء.





- يعرض مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم على قناة Cbc الساعة 10:15 مساء والإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء





- يعرض مسلسل "القاهرة كابول" للنجم طارق لطفى على قناة Cbc الساعة 11:30 مساء والإعادة: 5:45 صباحا - 1:00 مساء، ويعرض على قناة الحياة الساعة 7:45 مساء والاعادة 12:45 صباحا و 8:45 صباحا.





- يعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على قناة Dmc الساعة 6:30 مساء والاعادة 11:30 مساء – 11:00 صباحا.





- يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى على قناة Dmc الساعة 10:15 مساء والاعادة 2:00 مساء.





- يعرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، على قناةDmc الساعة 7:45 والإعادة 2:00 صباحا – 10:00 صباحا.





- يعرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء والإعادة 4:00 صباحا – 7:45 صباحا – 4:45 مساء.





- يعرض مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، على قناة الحياة الساعة 10:15 مساء والإعادة 2:00 صباحا – 1:30 مساء.





- يعرض مسلسل "أحسن أب" للنجم على ربيع، على قناة الحياة الساعة 6:30 مساء والاعادة 5:15 صباحا – 11:15 صباحا.



