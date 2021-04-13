5 يونيو.. نظر دعوى وضع عبدالمنعم أبوالفتوح بزنزانه منفردة داخل السجن

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5 يونيو.. نظر دعوى وضع عبدالمنعم أبوالفتوح بزنزانه منفردة داخل السجن
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:17 م
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى، لنقله بزنزانه منفردة داخل محبسه كونه محبوس احتياطي علي ذمة عدد من القضايا الجنائية، لجلسة ٥ يونيو المقبل للإطلاع.
وحملت الدعوى رقم ٦٠٧٥٦٧٤ والمقامة من عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا والمنظورة بالمحاكم الجنائية.
وطالبت الدعوى بوضع عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي داخل زنزانه منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، مع تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي، مع تمكينه من استخدام كافة وسائل الاتصال المختلفة.
وحملت الدعوى رقم ٦٠٧٥٦٧٤ والمقامة من عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا والمنظورة بالمحاكم الجنائية.
وطالبت الدعوى بوضع عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي داخل زنزانه منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، مع تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي، مع تمكينه من استخدام كافة وسائل الاتصال المختلفة.
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