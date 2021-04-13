Advertisements

5 يونيو.. نظر دعوى وضع عبدالمنعم أبوالفتوح بزنزانه منفردة داخل السجن

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى، لنقله بزنزانه منفردة داخل محبسه كونه محبوس احتياطي علي ذمة عدد من القضايا الجنائية، لجلسة ٥ يونيو المقبل للإطلاع.

وحملت الدعوى رقم ٦٠٧٥٦٧٤ والمقامة من عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا والمنظورة بالمحاكم الجنائية.

وطالبت الدعوى بوضع عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي داخل زنزانه منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، مع تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي، مع تمكينه من استخدام كافة وسائل الاتصال المختلفة.

أخبار تهمك

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل محمد هاني

منذ نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ 39 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة النصر

منذ ساعة و نصف

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 18 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير ونصيحة للمتعافين من كورونا لصيام رمضان.. 6 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعة و نصف

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

12:01 م

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة