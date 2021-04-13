5 يونيو.. نظر دعوى وضع عبدالمنعم أبوالفتوح بزنزانه منفردة داخل السجن

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى، لنقله بزنزانه منفردة داخل محبسه كونه محبوس احتياطي علي ذمة عدد من القضايا الجنائية، لجلسة ٥ يونيو المقبل للإطلاع.



وحملت الدعوى رقم ٦٠٧٥٦٧٤ والمقامة من عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا والمنظورة بالمحاكم الجنائية.



وطالبت الدعوى بوضع عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي داخل زنزانه منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، مع تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي، مع تمكينه من استخدام كافة وسائل الاتصال المختلفة.