تعرف على مواعيد عرض مسلسل "هجمه مرتدة" لـ أحمد عز



يعرض مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز، على قناة DMC في رمضان 2021؛ كما يعرض حصريا على مجموعة من القنوات العربية، ومنصتي «Watchit» و«شاهد vip».



وتبدأ مواعيد عرض المسلسل على Dmc دراما، في تمام الساعة الـ10:15 مساء، وفي تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، بينما يعرض في تمام الـ9 على قناة "ART حكايات»، وفي الـ10 مساء على قناة «أبو ظبي»



مسلسل «هجمة مرتدة» مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية الحديثة؛ إذ يتطرق إلى ثورات الربيع العربي، ويعتبر أول مسلسل يناقش عملية حدثت خلال السنوات الأخيرة، ويقدم أحمد عز خلال الأحداث شخصية سيف العربي الذي تدربه المخابرات المصرية عندما تحاول جهات مخابراتية تابعة لدولة معادية

تجنيده لصالحه.



ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد عز، هند صبري، أحمد فؤاد سليم، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب