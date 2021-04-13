Advertisements

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "هجمه مرتدة" لـ أحمد عز

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

يعرض مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز، على قناة DMC في رمضان 2021؛ كما يعرض حصريا على  مجموعة من القنوات العربية، ومنصتي «Watchit» و«شاهد vip».

وتبدأ مواعيد عرض المسلسل على Dmc دراما،  في تمام الساعة الـ10:15 مساء، وفي تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، بينما يعرض في تمام الـ9 على قناة "ART حكايات»، وفي الـ10 مساء على قناة «أبو ظبي»

مسلسل «هجمة مرتدة» مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية الحديثة؛ إذ يتطرق إلى ثورات الربيع العربي، ويعتبر أول مسلسل يناقش عملية حدثت خلال السنوات الأخيرة، ويقدم أحمد عز خلال الأحداث شخصية سيف العربي الذي تدربه المخابرات المصرية عندما تحاول جهات مخابراتية تابعة لدولة معادية
تجنيده لصالحه.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد عز، هند صبري، أحمد فؤاد سليم، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب

أخبار تهمك

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ ساعتين

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة النصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 20 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير ونصيحة للمتعافين من كورونا لصيام رمضان.. 6 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

12:01 م

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة