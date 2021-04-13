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قتلى وجرحى بانفجار سيارة غرب طرابلس الليبية

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:21 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار سيارة أجرة بمنطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.

 

وكشف مركز طب الطوارئ والدعم، أن انفجار السيارة كان بسبب قنبلة يدوية انفجرت بداخلها،وفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية.

 

وحتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية من الجهات الأمنية عن الواقعة، وسط تضارب للأنباء حول حقيقة أسباب الانفجار.

 

وكانت مديرية أمن جنزور في سبتمبر 2020، أعلنت وقوع انفجار لشخص مجهول يقود دراجة نارية، عند بوابة الغيران غرب طرابلس.


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ليبيا قتلى وجرحى انفجار سيارة

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