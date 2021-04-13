إصابة ميدفيديف بفيروس كورونا وغيابه عن بطولة مونت كارلو للتنس

سيغيب دانييل ميدفيديف عن بطولة مونت كارلو للتنس بسبب إصابته بفيروس كورونا.





وقال اتحاد اللاعبين المحترفين، اليوم الثلاثاء، إن دانييل ميدفيديف، أصيب بفيروس كورونا المستجد، ولن يشارك في بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة، التي تنطلق هذا الأسبوع.





أضاف اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان: "الروسي ميدفيديف الذي كان المصنف الثاني في بطولة الأساتذة التي تقام على ملاعب رملية، خلف المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش، تم وضعه في العزل تحت مراقبة الأطقم الطبية الخاصة بالبطولة، واتحاد اللاعبين المحترفين".