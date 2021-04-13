تأكيدًا لإنفراد الفجر الفني.. عمرو دياب يطرح إعلانه الدعائي الجديد





انفرد"الفجر الفني" منذ أسبوعين بخبر يفيد انتهاء الهضبة عمرو دياب، من تصوير إعلان جديد لإحدى الشركات العقارية، ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان.



وأكد عمرو، انفراد الفجر الفنى منذ قليل بطرحه الإعلان الجديد لصالح إحدى الشركات العقارية وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ومكس وماستر أمير محروس.