عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن إدارة المياه

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



