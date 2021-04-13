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عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن إدارة المياه
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:32 م
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
ووجه الرئيس السيسي، بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
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