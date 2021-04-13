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إشبيلية يزيد سخونة الليجا ويقترب من مركز برشلونة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية من تحقيق فوز عام على سيلتا فيجو بنتيجة اربعة اهداف مقابل  ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على ملعب بالايدوس لحساب مباريات الجولة الثلاثين من الليجا.

اللقاء شهد إثارة كبيرة بين الفريقين حيث تقدم الفريق الاندلسي عن طريق كوندي قبل أن يسجل أسباس هدفين لمصلحة أصحاب الأرض ويعود فرناندو ريجس ويعادل النتيجة لإشبيلية وأبى مينديز أن يخرج فريقه متعادل وسجل هدف التقدم لسيلتا فيجو.

وفي الشوط الثاني تمكن إشبيلية من تحقيق الانتفاضة بعد أن نجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق إيفان راكيتيتش في الدقيقة الستين وأضاف جوميز هدف الفوز في الدقيقة السادسة والسبعين.

رفع إشبيلية رصيده من النقاط إلى النقطة الحادية والستين في المركز الرابع بفارق ستة نقاط فقط عن المتصدر فريق نادي اتلتيكو مدريد وأربعة نقاط خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.

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