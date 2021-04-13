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كلوب يتحدث عن مواجهة العودة ضد ريال مدريد
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:34 م
علي نبوي
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
كلوب قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"عندما تكون متأخرًا بنتيجة 3-1 يبدو وانك قد خرجت تمامًا من البطولة، تلك النتيجة تظهر انهم كانوا أفضل منا لكن هذه المباراة كانت بمثابة الشوط الأول فقط".
وأضاف :"سنحاول وسنذهب للفوز، انتهى الشوط الأول فقط، مازال هناك شوط ثاني [مباراة إياب]".
وتابع :"علينا خلق أجوائنا الخاصة يوم غد وبذل كل ما نملك من أجل العودة في المباراة وتعويض نتيجة لقاء الذهاب".
وأشار :"سنواجه عدة مشاكل غدًا وعدم وجود المشجعين هي مشكلة إضافية، النتيجة مشكلة بحد ذاتها وجودة الخصم [مدريد] هي مشكلة ايضًا وعدم وجود مشجعين مشكلة كذلك، علينا ان نواجه هذه المشاكل".
وحول قدرة فريقه على العودة في مباراة الغد قال :"في كرة القدم كل شيء ممكن ونعرف ذلك".
وأوضح :""نتحدث عن النتائج لكن بالنسبة لي الأداء أكثر أهمية، علينا أن نلعب بأسلوبنا ومن المهم الدفاع بأعلى مستوى بالنظر لقدرات مدريد"".
وأردف :"إذا رأينا بعقلنا ان هنالك فرصة للفوز فسيكون هنالك فرصة لكنها ستكون صعبة للغاية".
وزاد :"علينا أن ندافع بأعلى مستوى، لقد فاز ريال مدريد على برشلونة مؤخرًا لذا هم بمزاج جيد".
واستطرد :"لا أعرف أي فريق بالعالم بإمكانه إيقاف ريال مدريد ومنعه من خلق الفرص".
وأكمل :"علينا أن نكون بقمة مستوانا للحصول على فرصة للعبور، هذا ممكن ولنحاول بكل ما لدينا".
وأشار :"الأمر واضح وما يجعل هذه البطولة مميزة هي أفضلية الأهداف خارج الأرض وهذا ما يجعلها مثيرة جداً".
وأوضح :"لا ينبغي علينا تلقي أي هدف وإذا خلقنا الفرص سنرى إن كنا سنسجلها".
واختتم حديثه :"مع عدم وجود مشجعين فالعودة غير مضمونة لكن سنخلق أجوائنا الخاصة وسنحضر أنفسنا على ذلك".
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