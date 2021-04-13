كلوب يتحدث عن مواجهة العودة ضد ريال مدريد

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





كلوب قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"عندما تكون متأخرًا بنتيجة 3-1 يبدو وانك قد خرجت تمامًا من البطولة، تلك النتيجة تظهر انهم كانوا أفضل منا لكن هذه المباراة كانت بمثابة الشوط الأول فقط".





وأضاف :"سنحاول وسنذهب للفوز، انتهى الشوط الأول فقط، مازال هناك شوط ثاني [مباراة إياب]".





وتابع :"علينا خلق أجوائنا الخاصة يوم غد وبذل كل ما نملك من أجل العودة في المباراة وتعويض نتيجة لقاء الذهاب".





وأشار :"سنواجه عدة مشاكل غدًا وعدم وجود المشجعين هي مشكلة إضافية، النتيجة مشكلة بحد ذاتها وجودة الخصم [مدريد] هي مشكلة ايضًا وعدم وجود مشجعين مشكلة كذلك، علينا ان نواجه هذه المشاكل".





وحول قدرة فريقه على العودة في مباراة الغد قال :"في كرة القدم كل شيء ممكن ونعرف ذلك".





وأوضح :""نتحدث عن النتائج لكن بالنسبة لي الأداء أكثر أهمية، علينا أن نلعب بأسلوبنا ومن المهم الدفاع بأعلى مستوى بالنظر لقدرات مدريد"".





وأردف :"إذا رأينا بعقلنا ان هنالك فرصة للفوز فسيكون هنالك فرصة لكنها ستكون صعبة للغاية".





وزاد :"علينا أن ندافع بأعلى مستوى، لقد فاز ريال مدريد على برشلونة مؤخرًا لذا هم بمزاج جيد".





واستطرد :"لا أعرف أي فريق بالعالم بإمكانه إيقاف ريال مدريد ومنعه من خلق الفرص".





وأكمل :"علينا أن نكون بقمة مستوانا للحصول على فرصة للعبور، هذا ممكن ولنحاول بكل ما لدينا".





وأشار :"الأمر واضح وما يجعل هذه البطولة مميزة هي أفضلية الأهداف خارج الأرض وهذا ما يجعلها مثيرة جداً".





وأوضح :"لا ينبغي علينا تلقي أي هدف وإذا خلقنا الفرص سنرى إن كنا سنسجلها".





واختتم حديثه :"مع عدم وجود مشجعين فالعودة غير مضمونة لكن سنخلق أجوائنا الخاصة وسنحضر أنفسنا على ذلك".