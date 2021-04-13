خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف مصدر خاص في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي حصل على توقيع إبراهيم عادل ميسي نجم الفريق السماوي، بالموسم الجديد.





وأضاف: "الأهلي وقع مع إبراهيم عادل في صفقة مجانية، ولن تكلف الفريق اي مقابل مادي، خاصةً أن اللاعب عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري".





من ناحية أخرى، علم بيراميدز سبورت بتوقيع اللاعب مع النادي الأهلي، وقرر توقيع عقوبة على اللاعب ونزوله للتدريبات مع فريق الشباب حتى نهاية عقده.