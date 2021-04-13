الطيران العراقي يدمر مخابئ لداعش في محافظة صلاح الدين

دمر الطيران العراقي، اليوم الثلاثاء، مخابئ لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين 180كم شمالي بغداد.

وفي بيان لخلية الإعلام الأمني بقيادىة العمليات المشتركة، قالت فيه إن طائرات F-16 عراقية نفذت 4 ضربات جوية، استهدفت كهوفا في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان، أن القصف أسفر عن تدمير الكهوف ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية .



