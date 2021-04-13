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الطيران العراقي يدمر مخابئ لداعش في محافظة صلاح الدين

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:36 م
مقاتلة عراقية
مقاتلة عراقية
وكالات
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دمر الطيران العراقي، اليوم الثلاثاء، مخابئ لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين 180كم شمالي بغداد.

 

وفي بيان لخلية الإعلام الأمني بقيادىة العمليات المشتركة، قالت فيه إن طائرات F-16 عراقية نفذت 4 ضربات جوية، استهدفت كهوفا في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين.

 

وأضاف البيان، أن القصف أسفر عن تدمير الكهوف ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية .


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