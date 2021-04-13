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الطيران العراقي يدمر مخابئ لداعش في محافظة صلاح الدين
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:36 م
وكالات
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دمر الطيران العراقي، اليوم الثلاثاء، مخابئ لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين 180كم شمالي بغداد.
وفي بيان لخلية الإعلام الأمني بقيادىة
العمليات المشتركة، قالت فيه إن طائرات F-16
عراقية نفذت 4 ضربات جوية، استهدفت كهوفا في سلسلة جبال حمرين، ضمن
قاطع عمليات محافظة صلاح الدين.
وأضاف البيان، أن القصف أسفر عن تدمير الكهوف
ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية .
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