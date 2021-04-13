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الشهيد الــ452.. "الأطباء" تنعى استشاري الأشعة بمستشفى أبو رديس المركزى

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سامى عيد حماد عبد الكريم، استشارى الاشعة بمستشفى أبو رديس المركزى، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور سامى عيد حماد عبد الكريم، الطبيب رقم الــ(452)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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