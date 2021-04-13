موعد إنتاجها وطريقة شحنها.. تعرف على السيارة الكهربائية "نصر E70"

تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، التزاما منها تجاه البيئة، وسعيا إلى التقليل من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب التقليل من استخدام الطاقة غير النظيفة، التي تؤثر سلبا على البيئة المحيطة.



ومن بين التحركات المصرية للقيام بذلك، الاتجاه إلى تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، في مبادرة رئيس الجمهوية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.



لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تتخذ مصر خطوات متسارعة من أجل إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل مثل هذا النوع من السيارات، التي يتم شحنها بالكهرباء، بدلا من المواد البترولية.



فى هذا السياق، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية، كما أعلن الوزير عن موعد البدء في إنتاج السيارات الكهربائية "نصر E70".



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن السيارة الكهربائية "نصر E70":



- من المتوقع البدء في إنتاج السيارة الكهربائية "نصر E70" بالكامل في منتصف عام 2022 المقبل.



- يمكن شحن السيارة الكهربائية "نصر E70" بشواحن متباينة السرعات.



- أبطأ شواحن السيارة الكهربائية هي الشواحن المنزلية، بقدرة 2.3 كيلو وات في الساعة، والتي يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أى تجهيزات كهربائية.



- هناك نوع آخر من الشواحن بقدرة 7.3 كيلووات في الساعة، تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء (30-40 أمبير)، وثمنها حوالي 5 آلاف جنيه.



- النوع الثالث من الشواحن قادر على شحن كامل البطارية في 6 إلى 7ساعات.



- تتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة الكهربائية "نصر E70" السير لمسافة 400 كيلومتر.



- أما النوع الثاني من الشواحن، والذي يتم استخدامه في أغلب المحطات العامة في العالم سرعته 22 كيلو وات ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E70 في 4 ساعات.



- بدأت لجنة تضم ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام والمحافظات وشركة إنفينيتي وجمعية مالكي وسائقي التاكسي الأبيض، أعمال تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.



- يبلغ إجمالي عدد محطات الشحن المستهدف نحو 3000 محطة مزدوجة.



- يحظى هذا المشروع باهتمام خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.