Advertisements

موعد إنتاجها وطريقة شحنها.. تعرف على السيارة الكهربائية "نصر E70"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، التزاما منها تجاه البيئة، وسعيا إلى التقليل من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب التقليل من استخدام الطاقة غير النظيفة، التي تؤثر سلبا على البيئة المحيطة.

ومن بين التحركات المصرية للقيام بذلك، الاتجاه إلى تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، في مبادرة رئيس الجمهوية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تتخذ مصر خطوات متسارعة من أجل إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل مثل هذا النوع من السيارات، التي يتم شحنها بالكهرباء، بدلا من المواد البترولية.

فى هذا السياق، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية، كما أعلن الوزير عن موعد البدء في إنتاج السيارات الكهربائية "نصر E70".

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن السيارة الكهربائية "نصر E70":

- من المتوقع البدء في إنتاج السيارة الكهربائية "نصر E70" بالكامل في منتصف عام 2022 المقبل.

- يمكن شحن السيارة الكهربائية "نصر E70" بشواحن متباينة السرعات.

- أبطأ شواحن السيارة الكهربائية هي الشواحن المنزلية، بقدرة 2.3 كيلو وات في الساعة، والتي يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أى تجهيزات كهربائية.

- هناك نوع آخر من الشواحن بقدرة 7.3 كيلووات في الساعة، تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء (30-40 أمبير)، وثمنها حوالي 5 آلاف جنيه.

- النوع الثالث من الشواحن قادر على شحن كامل البطارية في 6 إلى 7ساعات.

- تتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة الكهربائية "نصر E70" السير لمسافة 400 كيلومتر.

- أما النوع الثاني من الشواحن، والذي يتم استخدامه في أغلب المحطات العامة في العالم سرعته 22 كيلو وات ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E70 في 4 ساعات.

- بدأت لجنة تضم ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام والمحافظات وشركة إنفينيتي وجمعية مالكي وسائقي التاكسي الأبيض، أعمال تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

- يبلغ إجمالي عدد محطات الشحن المستهدف نحو 3000 محطة مزدوجة.

- يحظى هذا المشروع باهتمام خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصر E70 سيارة كهربائية السيارة الكهربائية نصر E70 احلال المركبات

أخبار تهمك

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 20 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يتحدث عن مواجهة العودة ضد ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأمة الكويتي يرفض طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نصائح هامة لقيادة السيارة الكهربائية في الشتاء.. تعرف عليها

نصائح ذهبية لقيادة السيارات "الكهربائية" في الشتاء

نصائح هامة لقيادة السيارات الكهربائية بأمان في الشتاء

وائل يسري: مصر بها 65 محطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى 7 محافظات

ندوة للشعبة الميكانيكية بـ"المهندسين".. وتؤكد: المستقبل للسيارات الكهربية

شاهد.. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

02:34 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

12:08 م

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

03:00 م

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة