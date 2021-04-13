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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 13-4- 2021
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:39 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 13-4-2021
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في البنوك
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع سعر الدولار بنحو 3 قروش أمس بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى يناير 2021 بأكثر من 10% لتصل إلى 18.1 مليار دولار.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021
استقرت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021، بعد أن حقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع بنهاية تداولات الأسبوع الماضى.. التفاصيل من هنا
9 مليارات دولار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 2019
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر جاءت فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى فى عام 2019 بواقع 9 مليارات دولار أمريكى، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مُؤتمر الأمم الـمُتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) فى عام 2020.. التفاصيل من هنا
تعرف على أخر موعد لتقديم تظلمات المستبعدين فى الإعلان 14
أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأحد المقبل ، آخر فرصة للتقدم بطلبات تظلم لمن تم رفضه فى الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسبب عدم استيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.. التفاصيل من هنا
تعرف على مواعيد عمل البنوك في أول أيام شهر رمضان
تبدأ اليوم الثلاثاء، تطبيق مواعيد العمل التي أعلنها البنك المركزى المصرى، لشهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.. التفاصيل من هنا
وزير البترول: أنشطة القطاع لم تتوقف رغم تحديات كورونا
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يمتلك خبرات ومهارات متميزة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات دعمت الاستعانة بشركاته في تنفيذ المشروعات الهامة.. التفاصيل من هنا
وزيرة التخطيط تشارك بمنتدي تمويل التنمية 2021 في نسخته السادسة
شهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمنتدي تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وسينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.. التفاصيل من هنا
الإسكان تعلن تشغيل محطة رفع مياه الشرب في أكتوبر الجديدة
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، بأنه تم تشغيل مشروعي محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة 20 ألف م3، لتغذية مناطق الـ800 فدان والمنطقة الصناعية والميناء الجاف بمدينة أكتوبر الجديدة.. التفاصيل من هنا
وزير قطاع الأعمال: بدء إنتاج السيارة الكهربائية "نصر E70 " منتصف 2022
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.. التفاصيل من هنا
"التعاون الدولي" تعقد جلسة رفيعة المستوى حول مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي
استضافت وزارة التعاون الدولي، أمس، جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد ECOSOC.. التفاصيل من هنا
"الزراعة": جنوب افريقيا توافق علي استيراد الدواجن المصرية
قالت وزارة الزراعة، إن جمهورية جنوب السودان وافقت على البدء في استيراد الدواجن المصرية مع مساعي الوزارة لفتح أسواق تصديرية جديدة للدواجن للتخلص من فائض المعروض.. التفاصيل من هنا
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