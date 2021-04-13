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تأكد غياب ماركينيوس عن مواجهة بايرن ميونخ

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكد غياب البرازيلي ماركينيوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني المقرر لها اليوم الثلاثاء لحساب مباريات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الباريسي أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة في الوقت الذي أصيب فيه خلال مواجهة الذهاب بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه وظلت مشاركته في اللقاء الحامس غير محسومة حتى خلت القامئمة من إسمه.

في المقابل يمكن لباريس سان جيرمان أن يستعين بماركو فيراتي في أعقاب التعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وإنضمامه للقائمة التي أعدها المدير الفني الأرجنتيني بوتشيتينو.

يُذكر أن الفريق الباريسي قد حسم مواجهة الذهاب على ملعب أليانز أرينا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليقطع خطوة كبيرة نحو الوصول إلى الدور نصف النهائي.

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