دينا تدعم فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية نتيجة حقنة بالخطأ

كشفت الراقصة دينا علي تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها فيفي عبده بعد حقنها بالخطأ.



ودعمتها الرقصة دينا من خلال نشرها صورة للنجمة فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : سلامتك يا فوفا الف سلامة عليكي ، ربنا يتم شفاكي و يطمنا و يطمن كل حبايبك عليكي، ادعوا للفنانة فيفي عبده ربنا يشفيها و ترجع بالسلامة من المستشفى بعد إجرائها عملية في ظهرها.



يشار أن عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ، وعلقت علي الصورة قائله :" الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفائك شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب ” .



وكانت الفنانة فيفي عبده، كشفت عن خضوعها لعملية جراحية وذلك من خلال منشور نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير "إنستغرام" وعلقت عليه قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولي واللي بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم"، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.