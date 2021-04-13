القوات الروسية تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية

أجرت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الأوكرانية، إن المناورات العسكرية المشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي ستبدأ في غضون أشهر قليلة، وهي خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات مع موسكو التي أعربت عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.

وقد أعرب الناتو عن قلقه، بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال الكرملين يوم الجمعة إن أي نشر لقوات الناتو في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا ويجبر موسكو على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.



