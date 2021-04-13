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توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و40 طن بطاطس على الأسر الفقيرة بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وقال محافظ البحيرة، انه تم البدء في توزيع ٢٠ ألف كرتونة رمضان المتضمنة مواد غذائية وتموينية بالإضافة إلى توزيع ٤٠ طن بطاطس بواقع شكارة ٥ كيلو للأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة حياة كريمة وكذا بمختلف المراكز تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح "أمنه" أنه سيتم خلال الفترة القادمة توزيع آلاف كراتين المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة والتي تأثرت بفيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، واستمرارا تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و40 طن بطاطس على الأسر الفقيرة بالبحيرة (صور)
توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و40 طن بطاطس على الأسر الفقيرة بالبحيرة (صور)
توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و40 طن بطاطس على الأسر الفقيرة بالبحيرة (صور)
توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و40 طن بطاطس على الأسر الفقيرة بالبحيرة (صور)

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