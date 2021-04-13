محافظ المنيا: لا يوجد نقص في السلع.. وهناك متابعة مستمرة من مجلس الوزراء (فيديو)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك 4 معارض رئيسية لـ "أهلًا رمضان" على مستوى المحافظة بمدينة المنيا وملوي وسمالوط وبني مزار، منوهًا بان كل معرض به نحو 21 محل عارض وبها كافة السلع الأساسية واللحوم والدواجن بالإضافة لياميش رمضان.



وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأسعار بمعارض "اهلًا رمضان" تنافسية وهناك إقبال كبير من الجمهور عليها، منوهًا بأن هناك منافذ للقوات المسلحة ولشركة آمان، بالإضافة لـ 120 سوبر ماركت عارض للسلع على مستوى المحافظة والقري، ويتم فتح المعارض من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة مساءً.



وتابع محافظ المنيا، أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة ولا يوجد نقص في أي سلع أو أي مغالاة في الأسعار، وهناك متابعة من رئيس الوزراء لكافة المحافظات، لافتًا إلى أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية للرقابة على الأسواق ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان، مع التشديد على الالتزام بضوابط وزارة الأوقاف لصلاة القيام بالمساجد.

