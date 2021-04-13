Advertisements

محافظ المنيا: لا يوجد نقص في السلع.. وهناك متابعة مستمرة من مجلس الوزراء (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك 4 معارض رئيسية لـ "أهلًا رمضان" على مستوى المحافظة بمدينة المنيا وملوي وسمالوط وبني مزار، منوهًا بان كل معرض به نحو 21 محل عارض وبها كافة السلع الأساسية واللحوم والدواجن بالإضافة لياميش رمضان.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأسعار بمعارض "اهلًا رمضان" تنافسية وهناك إقبال كبير من الجمهور عليها، منوهًا بأن هناك منافذ للقوات المسلحة ولشركة آمان، بالإضافة لـ 120 سوبر ماركت عارض للسلع على مستوى المحافظة والقري، ويتم فتح المعارض من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة مساءً.

وتابع محافظ المنيا، أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة ولا يوجد نقص في أي سلع أو أي مغالاة في الأسعار، وهناك متابعة من رئيس الوزراء لكافة المحافظات، لافتًا إلى أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية للرقابة على الأسواق ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان، مع التشديد على الالتزام بضوابط وزارة الأوقاف لصلاة القيام بالمساجد.

أخبار تهمك

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يتحدث عن مواجهة العودة ضد ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مجلس الأمة الكويتي يرفض طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 4 ساعات

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

02:34 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

12:08 م

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

03:00 م

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة