



ما حكم الإفطار قبل الانتهاء من أذان المغرب؟.. علي جمعة يوضح!





تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، سؤالًا في أحد مجالسه العلمية، حول الصلاة والإفطار في بداية الأذان، إذ قال أحد السائلين: أصلي في بداية الأذان فهل يجوز أن أفطر في أول الأذان أم أنتظر حتى ينتهي؟





وأوضح الدكتور علي جمعة في إجابته أن الأذان يجب أن يقع في الوقت، فإذا وقع بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت بطل الأذان، مضيفًا أن الفقهاء وضعوا حدًا لذلك وهو الحرف، فلو وقعت الهمزة من لفظ الجلالة خارج الوقت بطل الأذان، ولذلك، يقول جمعة، سمي المؤذن بالمؤتمن؛ لأنه أمين على أن يؤذن في الوقت تمامًا، "وعندما حسب العلماء الأوقات علموا تلامذتهم التمكين، فمثلا إذا كان المغرب 7:43 وأربع ثواني، فيكون الأذان 7:44، فلا يتم التهاون في أي ثوان".





وأوضح جمعة أن هذا الموعد يأتي بعد حسابات دقيقة لجريان الشمس في حركتها الظاهرية شروقًا وغروبًا، "يعني أول ما تسمع المؤذن بيقول الله، ويدوبك قال الهمزة يبقى جاز الأكل وجازت الصلاة"، وليس هناك داع للانتظار حتى ينتهي المؤذن، ومن ينتظر ينتظر حتى يردد معه الأذان، ولكن رغم ذلك فالصلاة والطعام صحيحان بعد الأذان، وإن كان الأفضل أن يردد المسلم الأذان ثم يصلي، ويفطر.



