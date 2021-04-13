Advertisements

ما حكم الإفطار قبل الانتهاء من أذان المغرب؟.. علي جمعة يوضح!

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:35 م
الافطار قبل انتهاء الاذان
الافطار قبل انتهاء الاذان
Advertisements

ما حكم الإفطار قبل الانتهاء من أذان المغرب؟.. علي جمعة يوضح!

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، سؤالًا في أحد مجالسه العلمية، حول الصلاة والإفطار في بداية الأذان، إذ قال أحد السائلين: أصلي في بداية الأذان فهل يجوز أن أفطر في أول الأذان أم أنتظر حتى ينتهي؟

وأوضح الدكتور علي جمعة في إجابته أن الأذان يجب أن يقع في الوقت، فإذا وقع بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت بطل الأذان، مضيفًا أن الفقهاء وضعوا حدًا لذلك وهو الحرف، فلو وقعت الهمزة من لفظ الجلالة خارج الوقت بطل الأذان، ولذلك، يقول جمعة، سمي المؤذن بالمؤتمن؛ لأنه أمين على أن يؤذن في الوقت تمامًا، "وعندما حسب العلماء الأوقات علموا تلامذتهم التمكين، فمثلا إذا كان المغرب 7:43 وأربع ثواني، فيكون الأذان 7:44، فلا يتم التهاون في أي ثوان".

وأوضح جمعة أن هذا الموعد يأتي بعد حسابات دقيقة لجريان الشمس في حركتها الظاهرية شروقًا وغروبًا، "يعني أول ما تسمع المؤذن بيقول الله، ويدوبك قال الهمزة يبقى جاز الأكل وجازت الصلاة"، وليس هناك داع للانتظار حتى ينتهي المؤذن، ومن ينتظر ينتظر حتى يردد معه الأذان، ولكن رغم ذلك فالصلاة والطعام صحيحان بعد الأذان، وإن كان الأفضل أن يردد المسلم الأذان ثم يصلي، ويفطر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي جمعة رمضان حكم الافطار قبل انتهاء الاذان الافطار قبل انتهاء الاذان

أخبار تهمك

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعة

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كلوب يتحدث عن مواجهة العودة ضد ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مجلس الأمة الكويتي يرفض طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ ساعة و نصف

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 22 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أيهما صحيح.. الصلاة عند سماع الأذان مباشرة أم الانتظار؟!

إمساكية 14 رمضان 1440.. اعرف موعد أذان المغرب والإفطار

تعرف على عادات وتقاليد دول آسيا في شهر رمضان الكريم

علي جمعة يوضح هل تنظيف الأذن يبطل الصيام

تعرف على موعد آذان المغرب في كافة المحافظات

"مهن رمضانية" المؤذن في العصر المملوكي.. هل اشتُرط أن يكون كفيفًا؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

02:34 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

12:08 م

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

03:00 م

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة