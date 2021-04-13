قبل القمة المرتقبة.. تعرف على موقف الأهلي والزمالك في الدوري

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الأهلي في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز والمقرر أن تقام في الثامن عشر من أبريل الجاري.





ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 33 نقطة، أما الأهلي فتراجع للمركز الرابع برصيد 27 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك “33 نقطة” 2- المصري البورسعيدي “29نقطة” 3- الاتحاد السكندري “28 نقطة” 4- الأهلي “27 نقطة” 5- بيراميدز “25 نقطة” 6- “سيراميكا كليوباترا” 25 نقطة 7- “مصر المقاصة” 25 نقطة 8- “سموحة” 24 نقطة 9- “إنبي” 24 نقطة 10-“غزل المحلة” 23 نقطة 11- “الجونة” 21 نقطة 12- “أسوان” 20 نقطة 13- “طلائع الجيش” 17 نقطة 14- “وادي دجلة” 16 نقطة 15- “المقاولون العرب” 15 نقطة 16- “البنك الأهلي” 14 نقطة 17-“الإسماعيلي” 14 نقطة 18- “الإنتاج الحربي” 12 نقطة



