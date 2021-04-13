ضمن "حياة كريمة".. تنفيذ قافلة سكانية في "حوش عيسى وأبو حمص" بالبحيرة (صور)



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



مشيرًا إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.



حيث نظمت الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى وأبو حمص، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، عدد ٢ قافلة سكانية شاملة بقرية حرارة التابعة لقرية أبو الشقاف، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة عقد ندوة توعية بخطورة الزواج المبكر وعدم تنظيم الأسرة.



كما شملت القافلة توقيع الكشف الطبي علي ٣٥٠ مريض "٥٠ أطفال، ١٩٠ نساء، ٥٠ باطنه، ٦٠ أسنان، كما تم علاج ورش عدد ٢١٠ رأس أغنام، ١٢٠ أبقار وجاموس، و٣٠٠ ماعز وخرفان، وفي قطاع التموين تم الرد علي استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية بجانب توفير سيارة أنابيب وتم توزيع اكثر من ٢٠٠ أنبوبة غاز، كما تم عمل استكتاب لعدد ٢٥ أمي وعقد امتحان فوري لهم، وفي قطاع الكهرباء، تم تركيب أكثر من ٣٢ كشاف إنارة في شوارع القرية.