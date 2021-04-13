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مصرع وإصابة 5 في انهيار منزل بمحافظة قنا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي 2 مصرعهما، فيما أصيب 3 أشخاص في إنهيار منزل بقرية الحمرة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين في إنهيار منزل بقرية الحمرة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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