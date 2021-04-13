بعد ظهوره في "خمس نجوم".. حقيقة توقيع عقوبة على "كهربا"

نفى مسئولو الكرة بالنادي الأهلي ما تردد عن توقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وأكد مسئولو الاهلي أن اللاعب حصل على إذن للظهور في البرنامج الذي تقدمه الفنانة غادل عادل والفنان محمد الشرنوبي.





ويستعد الأهلي لمواجهة النصر غدا ببطولة كاس مصر والتي من المقرر أن تقام في الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف.





وكانت بعض التقارير زعمت توقيع غرامة على اللاعب بعد ظهوره في البرنامج بدون الحصول على إذن من مدير الكرة وهو ما نفاه مسئولو الأهلي.



