صلاح عبد الله لـ"الفجر الفني": أتوقع نجاح "هجمة مرتدة" لقوة مضمونه.. وهذه الأعمال تزيدنا حبا لبلدنا مصر "حوار"







وطنيته الشديدة وحبه لوطنه، ماجعله يتحمس ويخوض هذه التجربة، التى لا يعتبرها بمثابة شخصية جديدة عليه أو مختلفة، ولكن العمل ذاته ماجعله يكون من أوائل المنضمين له، فالمسلسل يناقش قضية مهمة جدا فى ملفات المخابرات المصرية.





أجري " الفجر الفني " حوارا خاصا مع الفنان صلاح عبد الله، ليكشف لنا كواليس تجربته فى "هجمة مرتدة"، تفاصيل شخصيته فى العمل، أسباب حماسه الشديد لخوض هذه التجربة، نصائح للشباب تجاه بلادهم.





وإلى نص الحوار:



فى البداية.. حدثينا عن سبب حماسك لخوض تجربة "هجمة مرتدة"؟



مسلسل وطني لبلدي، وأنا أحب هذه النوعية من الأعمال الفنية، كما أن الموضوع مهم جدا لغرس القيم والمبادئ فى نفوس الشباب وتشجيعهم على الوطنية، بالإضافة إلى أن فريق العمل مقربين إلى قلبي على رأسهم "أحمد عز، هند صبري".







ما تفاصيل شخصيتك فى "هجمة مرتدة"؟



أجسد شخصية والد الفنان أحمد عز، وهو موظف بسيط على المعاش، قام بإنشاء مكتبة للأطفال وعندما يأت له طفل يحرص أن يعطيه "شيكولاتة" بغرض تشجيعهم على القراءة والتعليم، وهو رجل وطنى محب لوطنه ومن الطبقة المتوسطة.



*ما الفترة التى يناقشها مسلسل"هجمة مرتدة"؟





المسلسل يواكب الأحداث التى شهدتها مصر مروراً بشهر ثورة يناير وبعد يناير.





هل تتوقع أن يلقي المسلسل شعبية كبيرة مثلما حدث فى "الاختيار 1"؟



أتوقع ذلك ليس فقط لقوة مضمونه المستمد من ملفات المخابرات المصرية، ولكن أيضًا للمشاركة مجموعة من النجوم محبوبين، مثل أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، محمد جمعة، وغيرهم.





*ما الصعوبات التي واجهتكم خلال تصوير "هجمة مرتدة".. خاصة إنه تم تأجيل عرضه العام الماضي؟



بالفعل كان من المقرر عرضه العام الماضى، وكنا بدأنا تصوير المسلسل منذ العام الماضي، ولكن نظرًا لضخامة العمل، ومراجعته باستمرار من قبل المخابرات المصرية، بالإضافة إلى أن كثيرًا من مشاهده كانت تحتاج إلى تصوير خارجي في بلاد مختلفة، ومع صعوبة التنقل بسبب جائحة كورونا، تأخرنا في الانتهاء من المسلسل في العام الماضي.





*كيف تري تأثير هذا العمل على الشعب المصري؟



هذه النوعية من الأعمال الفنية تحيي ما بداخلنا وتزيدنا حماساً لبلدنا الحبيبة التي تتعرض دائماً لهجمات مستمرة تستهدف عقول أبنائها".







*فى نهاية حديثنا.. ما النصيحة التى تحب أن تواجهها إلى شباب مصر؟





أنا أنصح أولادى أن يحبوا بلدهم ولا ينساقوا وراء المحرضين، الذين يعيشوا خارج مصر، ويتكلموا باسم "الغلابة"، من أجل هدف لهم، لذلك أقول لأولادى اهتموا بتعليمكم وحبوا وطنكم.





