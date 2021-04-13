Advertisements

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاءء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا ب طقس لطيف على انحاء البلاد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى مترين الا ربع، والرياح السطحية جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين وربع الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أخبار تهمك

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يزف الخبر السعيد لكهربا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ 7 دقائق

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأمة الكويتي يرفض طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ظهوره في "خمس نجوم".. حقيقة توقيع عقوبة على "كهربا"

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

02:34 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

12:08 م

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

03:00 م

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة