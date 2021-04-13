بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاءء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.



وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا ب طقس لطيف على انحاء البلاد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى مترين الا ربع، والرياح السطحية جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين وربع الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.