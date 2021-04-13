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الإمارات تعلن تقديم 118.805 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعة الـ24 الماضية

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تقديم 118.805 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعة الـ24 الماضية، وفقًا لوكالة "وام".

 

جاء تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم،

 

‌‎وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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