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"جونسون آند جونسون" تؤجل إطلاق لقاحاتها ضد كورونا في أوروبا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستؤجل إطلاق لقاحاتها ضد فيروس كورونا في أوروبا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أوصت إدارة الغذاء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بوقف مؤقت لمنح لقاح "جونسون اند جونسون" للتحقيق في حالات التجلط الدموي التي تسبب بها لبعض الأشخاص.

 

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أوصى مستشارو اللقاحات الخبراء في منظمة الصحة العالمية، أنهم قد يوصون بجرعة جونسون آند جونسون لاستخدامها في البلدان التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من فيروس كورونا الجديد.

 

 ويعتمد أن لقاح جونسون آند جونسون، الذي يحمي من الإصابة بـ كوفيد-19 بجرعة واحدة فقط - ليس بنفس قوة بعض اللقاحات المنافسة ذوي الجرعة المزدوجة ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون مفيدًا لعالم في حاجة ماسة إلى المزيد من الجرعات.

 

وفي الولايات المتحدة وسبع دول أخرى، كان لقاح جونسون آند حونسون فعالًا بنسبة 66٪ في الوقاية من الأمراض المتوسطة إلى الشديدة، وأكثر حماية - 85٪ - من الأعراض الأكثر خطورة.

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