روسيا تعتقل أستاذّا بمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا

اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أستاذّا بمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، للاشتباه بارتكابه جريمة خيانة عظمى.

وأوضحت محكمة حي "ليفورتوفو" في موسكو، أن غولوبكين تم حبسه احتياطيا لمدة شهرين أي حتى 12 يونيو، وفقًا لوكالة "إنترفاكس".

ويعمل فاليري غولوبكين، أستاذا في قسم الميكانيكا النظرية والتطبيقية للأجهزة الهوائية والمائية، وتشمل دائرة اهتماماته العلمية انسياب مكونات أجهزة طائرة وتحسين الأشكال الدينامية الهوائية.



