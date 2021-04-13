أزهري: إعداد المرأة الطعام لبيتها يدخل في أجر إفطار الصائمين (فيديو)

قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إعداد المرأة الطعام لأهل بيتها يدخل في أجر إفطار الصائمين، معقبًا: "لو الزوجة لديها زوج وطفلين فهي تحصل على أجر صيام 3 أيام مع صيامها".





وأضاف "علوان"، خلال حواره مع برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجرِه غيرَ أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا".



