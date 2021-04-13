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أزهري: إعداد المرأة الطعام لبيتها يدخل في أجر إفطار الصائمين (فيديو)
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:01 م
رقية جمال
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قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إعداد المرأة الطعام لأهل بيتها يدخل في أجر إفطار الصائمين، معقبًا: "لو الزوجة لديها زوج وطفلين فهي تحصل على أجر صيام 3 أيام مع صيامها".
وأضاف "علوان"، خلال حواره مع برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجرِه غيرَ أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا".
وناشد أحد علماء الأزهر الشريف، الأزواج أن يقوم بدعوة أقارب زوجته وأقاربه على الإفطار، مشددًا على أن الإطعام أمر جميل.
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