إعادة انتخاب بيريز رئيساً لريال مدريد حتى 2025

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز سيظل رئيس للملكي حتى العام 2025 وذلك بعد ان تم إعادة إنتخابه بالتزكيه لهذا المنصب.





وأشار النادي الإسباني إلى أن الإجتماع الذي إتخذ فيه القرار لم يستغرق أكثر من ربع ساعة وجرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك نظرًا لصعوبة عقد الاجتماع بصورة طبيعية في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ويشغل بيريز منصب رئيس النادي الملكي منذ العام 2001 وابتعد عن المنصب قليلًأ خلال ثلاثة سنوات منذ العام 2006 حتى العام 2009.





وخلال الفترة القادمة سيكون الثلاثي فيرناندو فيرنانديز تابياس وإدواردو فيرنانديز دي بلاس وبدرو لوبيز خيمينيز نواب لرئيس برشلونة خلال السنوات الأربعة القادمة.



