بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

يحل الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على ريال مدريد الإسباني مساء غد الأربعاء ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





غيابات ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وكان الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قد حسم مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الريدز، ليضع الملكي قدما في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فيدي فالفيردي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، يواجه خطر الغياب عن مباراة ليفربول الإنجليزي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض أمام برشلونة.





وأكملت الصحيفة أن داني كارفاخال ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، ربما يغيب أيضا عن مواجهة ليفربول الإنجليزي، حيث تدرب اللاعب في صالة الألعاب الرياضية، وأجرى تدريبات على العشب بمفرده.





وأكملت الصحيفة تقريرها موضحة أن الدولي البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، تدرب بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية دون مشاكل، لكن تواجده في قائمة المينرجي من عدمه، أمر يعود إلى زيدان.



